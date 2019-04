Das Arnumer Freibad hat sich am Sonnabend für drei Tage in ein mittelalterliches Dorf verwandelt. Insgesamt 56 Aussteller und Akteure aus ganz Deutschland haben dafür ihre Zelte und Werkstätten aufgebaut. Am Ostermontag ist der auch Shows bietende Mittelalter-Markt von 11 bis 17 Uhr geöffnet.