Hemmingen/Hannover

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger Tobias H. aus Arnum beginnt am Montag, 11. März. Die Verhandlung vor der 13. Großen Strafkammer des Schwurgerichtes am Landgericht Hannover ist für 9 Uhr vorgesehen.

Insgesamt sechs Prozesstage sind wegen einer längeren Beweisaufnahme vorgesehen: drei innerhalb der nächsten Woche, zwei weitere im April und einer im Mai. Dem heute 32-Jährigen wird wegen der Schwere der Verletzungen des Opfers versuchter Mord vorgeworfen, aber auch besonders schwere Vergewaltigung, besonders schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung. Das teilt das Landgericht mit.

Radfahrerin bei Harkenbleck vergewaltigt

Seit September 2018 sitzt Tobias H. in Untersuchungshaft. Er soll Mitte August 2018 eine 22-jährige Radfahrerin aus Hemmingen zwischen Harkenbleck und Arnum vergewaltigt und ausgeraubt haben. Der Arnumer bestreitet die Tat.

Tobias H. wird vorgeworfen, die ihm unbekannte Frau nachts an der Arnumer Straße (K224) über einige Zeit mit einem Fahrrad verfolgt, eingeholt und sie dann vom Fahrrad gestoßen zu haben. Mehrfach, so die Anklage, hat er mit einem Holzknüppel auf sie eingeschlagen, sodass sich die junge Frau schwere Kopfverletzungen zuzog. Er soll sie in einen Graben gezogen, entkleidet und unter anderem mit einem Stock sexuell missbraucht haben. Nur weil zufällig ein damals 46-Jähriger mit seinem Hund vorbeikam und die Hilfeschreie hörte, soll der Arnumer von der Frau abgelassen und mit ihrer Geldbörse die Flucht ergriffen haben. Der Übergriff geschah etwa in Höhe der Kleingartenkolonie kurz vor dem Ortseingang von Harkenbleck.

Von Andreas Zimmer