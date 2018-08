Hemmingen

Die 22-Jährige war am 19. August gegen 1.30 Uhr in Hemmingen-Westerfeld mit ihrem Fahrrad aufgebrochen, um nach Hause zu fahren. In Arnum bemerkte sie am Harkenblecker Weg erstmals einen Unbekannten, der ihr auf dem Rad folgte. Gegen 2 Uhr rammte er die Frau an der Arnumer Straße an der Zufahrt zu einer Gartenkolonie, sodass die 22-Jährige in einen Graben stürzte.

Der Unbekannte schlug daraufhin mit einem unbekannten Gegenstand auf die Frau ein und vergewaltigte sie. Ein vorbeikommender 46-Jähriger sah das und kam der Frau zur Hilfe. Der Täter flüchtete mit seinem Rad in Richtung Arnum.

Der Vergewaltiger ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und wirkte ungepflegt. Er spricht deutsch mit Akzent und roch nach Zigarettenrauch. Er trug bei der Tat Handschuhe.

In einer ersten Mitteilung war die Polizei noch von einer versuchten Vergewaltigung ausgegangen. Mit einer neuen Mitteilung hat sie dies korrigiert.

Jeder, der Hinweise auf den Mann geben kann, soll sich unter Telefon (0511) 109-5555 melden.

Von sbü/RND