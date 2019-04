Hemmingen

Bürger können ihre Grünabfälle auf dem Betriebshof ab sofort sonnabends wieder von 9 bis 17 Uhr abgeben. Über den Winter war dies nur in der Zeit von 9 bis 14 Uhr möglich. Auf dem Gelände am Hohen Holzweg 15a in Arnum galten verkürzte Öffnungszeiten.

Eine weitere Annahmestelle im Stadtgebiet befindet sich am Bruchweg neben der Siloanlage in Ohlendorf. Sie ist – Feiertage ausgenommen –mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Wertstoffhöfe in Pattensen und Ronnenberg

Die Stadt verweist zudem auf die Wertstoffhöfe in Pattensen und Ronnenberg. Der Hof an der Ludwig-Erhard-Straße 22 in Pattensen ist dienstags von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Auch der Hof an der Empelder Straße hinter den Kleingärten in Ronnenberg ist zu diesen Zeiten geöffnet.

Von Andreas Zimmer