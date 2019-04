Nachrichten Hemmingen - Bücherei führt einheitliche Ausleihfrist ein Zwei Änderungen, die Nutzer der Stadtbücherei freuen dürften: Jedes Medium kann jetzt für vier Wochen ausgeliehen werden. Zudem können Kunden auf Wunsch per E-Mail daran erinnert werden, dass sie in wenigen Tagen Medien zurückgeben müssen.

Die neue Regelung der Stadtbücherei gilt in Hemmingen-Westerfeld, aber auch in den Räumen in Arnum. Quelle: Andreas Zimmer