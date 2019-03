Hemmingen/Hannover

Weltweit demonstrieren Schüler unter dem Motto „Fridays For Future“ für ein Handeln gegen den Klimawandel – aus Hemmingen: Unter den rund 8000 Demonstranten am Kröpcke in Hannover waren am Freitag gut 100 Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Schule. Sie waren dafür einem über eine extra eingerichtete Whatsapp-Gruppe erfolgten Aufruf der neuen Schüler-Projektgruppe Fridays For Future – CFG-Schule Hemmingen gefolgt. „Besonders hervorzuheben ist, dass es sich um Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse und vom Gymnasium bis zur Hauptschule handelt, die sich engagieren und aktiv mit demonstriert haben“, berichtet Projektgruppen-Mitbegründer und Oberstufenschüler Samuel Frank. Die Stimmung sei überragend gewesen, trotz des regnerischen Wetters.

"Es ist wichtig, hier zu sein und klar Stellung für einen wirklichen Klimaschutz zu beziehen", findet auch Matthis Mühe, der ebenfalls der Projektgruppe angehört. Auch in Hemmingen könne und müsse noch viel mehr getan werden: Die Schüler möchten dafür gern mit den Hemminger Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen. Zu reden wäre beispielsweise über eine Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom nach dem Vorbild der Stadt Schönau im Schwarzwald.

Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (CFGS) zeigen: "Wir sind dabei". Quelle: Privat

Von Johannes Dorndorf