Hemmingen

Es wird als ein Einsatz gewählt, aber es waren viel mehr: 115 Einsätze hatte die Stadtfeuerwehr Hemmingen im Jahr 2018. Das geht aus ihrem jetzt vorgelegten Jahresbericht hervor. Doch eigentlich waren es 158 Einsätze, denn 44 gab es allein am 18. Januar 2018, als Sturmtief Friederike über Hemmingen fegte. Bäume stürzten um, Dächer wurden beschädigt. Doch in der Statistik zählen die 44 Alarmierungen eben nur als Einsatz.

Der Jahresbericht in Zahlen kurz gefasst

Die 115 Alarmierungen teilen sich auf in 65 technische Hilfeleistungen (2017: 102), 16 Brände (33) und 34 sonstige (30). Das Spektrum der Einsätze reicht vom Brand eines Hotels in Hemmingen-Westerfeld und dem Moorbrand bei Meppen bis zu Unfällen und Ölspuren sowie Tierrettungen und Türöffnungen im Hemminger Stadtgebiet. 2017 waren es insgesamt 165 Einsätze und im Jahr 2016 insgesamt 100.

277 aktive Feuerwehrmitglieder (2017: 271) gehören zur Stadtfeuerwehr sowie 100 Mitglieder in den Jugendfeuerwehren (101), 98 Mitglieder in den fünf Kinderfeuerwehren (84) und 94 Mitglieder in drei Musikzügen (98).

Das ist für 2019 geplant

Arnum: Der Um- und Neubau des Gerätehauses hat 2018 begonnen und soll Ende 2020 beendet sein.

Devese: Das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) für die Ortsfeuerwehr ist ausgeschrieben.

Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg: Beide ziehen erstmals in ein gemeinsames Gerätehaus, das an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld neben dem Lidl-Markt entstehen soll. Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie werden nun die Pläne erstellt. Für die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld ist zudem ein neues Löschgruppenfahrzeug ( LF 16/12) vorgesehen.

Harkenbleck: Das Gerätehaus wird umgebaut. Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie werden nun die Pläne erstellt. Bis Ende 2019 soll das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) für die Ortsfeuerwehr ausgeliefert werden.

Stadtweit: Alle Aktiven erhalten neue Einsatzkleidung. Die Atemschutzgeräteträger haben sie bereits bekommen. Bis 2020 sollen alle Aktiven ausgestattet sein. Für alle Atemschutzgeräte werden neue Sicherheitsgurte beschafft. Die Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger in der Feuerwehr werden zum 1. Juli angehoben. Wegen der geplanten Einführung des Digitalfunks sollen voraussichtlich in diesem Jahr die neuen Funkgeräte ausgeliefert werden. Die Sprechfunker werden dann geschult. Da die Alarmierungstexte der digitalen Meldeempfänger verschlüsselt werden, sind die meisten der Empfänger bei der Stadtfeuerwehr auszutauschen.

Die Meldeempfänger sind am Montag, 4. März, auch Thema im städtischen Feuerschutzausschuss. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus an der Dorfstraße 38 in Hemmingen-Westerfeld. Ein weiteres Thema ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Hemmingen 2030. Es soll nach und nach bis Mitte März in allen Fachausschüssen beraten werden, wobei der Feuerschutzausschuss am Montag den Anfang macht.

Von Andreas Zimmer