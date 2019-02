Arnum

Wie könnte es aussehen: das neue Arnum mit einer umgestalteten Ortsdurchfahrt und einer schicken Ortsmitte? Darüber haben sich am Montagabend etwa 180 Besucher bei einer mehr als zweistündigen Informationsveranstaltung der Stadt in der Arnumer Wäldchenschule informiert. Denn der größte Hemminger Stadtteil soll, so die Planung, ins Programm der Städtebauförderung aufgenommen werden.

Anwohner sorgen sich um die Kosten

Die Teilnehmer interessierte vor allem, welche Kosten auf sie als Anwohner der heutigen B3 zukommen. Das aber lässt sich zurzeit nicht genau sagen. Bei dem mehr als 70-seitigen Entwurf handelt es sich schließlich um Vorschläge, von denen einzelne kleiner oder größer ausfallen oder gar komplett wegfallen können. Das machten Prof. Dr. Rainer Hobigk von der infraplan Gesellschaft für Infrastrukturplanung mbH in Celle deutlich und Uwe Mußgnug, Projektleiter im Büro Hannover der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK).

Hinzu kommt, dass die Stadt den Antrag noch gar nicht gestellt hat. Das soll bis zum 1. Juni geschehen. Voraussichtlich erst Mitte 2020 steht fest, ob Arnum in das Programm aufgenommen wird und wie hoch die Fördersumme ausfällt. (wird fortgesetzt)

Von Andreas Zimmer