Rund 100 Schüler der Carl-Friedrich-Gauß-Schule haben am Freitag bei der Klimaschutz-Demonstration (“Fridays for Future“) am Kröpcke teilgenommen. Die Mitglieder der Projektgruppe wollen damit ein Zeichen setzen – und wünschen sich, mit Hemmingens Kommunalpolitikern ins Gespräch zu kommen.