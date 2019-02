Hemmingen-Westerfeld

Wer einen Notruf abgibt, sollte warten, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Das rät die Hemminger Stadtfeuerwehr aus aktuellem Anlass.

Die Feuerwehr ist am Hemminger Kirchweg im Einsatz. Quelle: Sebastian Hillert (Feuerwehr)

Ein Anrufer hatte am Freitag gegen 16.45 Uhr gemeldet, dass ein Ast auf den Hemminger Kirchweg zu fallen droht. Als die Feuerwehr in der Nähe des Strandbades in Hemmingen-Westerfeld gewesen sei, habe sie den Anrufer aber nicht angetroffen, sagte der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert. Auch ein Rückruf sei erfolglos geblieben.

„Die Feuerwehr durchsuchte das Gebiet, konnte jedoch keinen Ast finden. Erst durch einen zweiten Anrufer gelangte sie zur Gefahrenstelle.“ Hillert zufolge hing der Ast in mehr als zehn Metern Höhe fest. „Die Besatzung des Rüstwagens versuchte mithilfe eines Einreißhakens und Leinen den Ast zu lösen.“ Doch der Ast habe nicht nachgegeben. Schließlich sei die Drehleiter geholt worden. Dann habe die Feuerwehr den Ast mit einer Kettensäge entfernen können. An dem mehr als 90 Minuten langen Einsatz waren 16 Ehrenamtliche mit drei Fahrzeugen aus den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Arnum beteiligt.

„Nach dem Tätigen des Notrufs sollte man auf das Eintreffen der Einsatzkräfte warten“, sagte Hillert. „Das erleichtert das Auffinden der Einsatzstelle. Außerdem kann man Fußgänger und Radfahrer auf die Gefahr aufmerksam machen und dadurch Unfälle vermeiden.“

Von Andreas Zimmer