Harkenbleck

In diesem Jahr wird es in Harkenbleck kein Osterfeuer mehr geben. Doch die Ortsfeuerwehr sorgt für einen Ersatz: ein Ostergrillen. „Aus organisatorischen Gründen können wir kein großes Feuer entfachen“, erläutert Pressewart Lennart Fieguth. „Dafür werden wir aber ein kleines Lagerfeuer errichten sowie mehrere Feuerkörbe zum Aufwärmen aufstellen.“

Die Feuerwehr bietet Gegrilltes und Getränke an. Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr können Kinder Stockbrot backen. Die Grillfeier ist für Sonnabend, 20. April, von 18 bis 22 Uhr am Feuerwehrhaus an der Straße Hallerskamp 8 geplant.

Kleingartenverein richtet Osterfeuer nicht mehr aus

Der Kleingartenverein Harkenbleck hatte im Oktober 2018 angekündigt, dass er kein Osterfeuer mehr organisieren wird. Damit endete eine fast 40-jährige Tradition. Der Verein argumentierte, die Helfer seien alles Rentner. Außerdem sei die Besucherzahl zurückgegangen.

Auch das Osterfeuer in Hemmingen-Westerfeld ist Geschichte.

Von Andreas Zimmer