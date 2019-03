Hemmingen-Westerfeld/Arnum

Die Feuerwehr Arnum hat beim Transport einer Seniorin ins Krankenhaus geholfen. Der Rettungsdienst alarmierte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 10.10 Uhr zu einem medizinischen Notfall in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Dorffeld in Hemmingen-Westerfeld.

Ein Transport aus dem zweiten Obergeschoss über das Treppenhaus sei nicht möglich. Deshalb half die Feuerwehr mit der Drehleiter die Patientin zügig aus dem Haus zu bringen, so dass sie anschließend ins Krankenhaus konnte. Die drei Mitglieder der Ortsfeuerwehr Arnum konnten den Einsatz nach etwa einer Stunde beenden.

Von Tobias Lehmann