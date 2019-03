Hemmingen-Westerfeld

Wegen eines Feueralarms musste die KGS in Hemmingen-Westerfeld am Mittwochmittag evakuiert werden. Wartungsarbeiten am Dach haben gegen 13.10 Uhr den Rauchwarnmelder ausgelöst. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

Der komplette Gebäudekomplex wurde evakuiert. Etwa 1500 Schüler und Lehrer mussten die Räume verlassen und sich an unterschiedlichen Plätzen nahe der Schule versammeln. „Dies lief reibungslos ab. Die Evakuierung wird regelmäßig geprobt“, sagte Fieguth. Die Schüler, Lehrer und weitere Mitarbeiter harrten etwa 15 Minuten im Freien bei Böen und Regen aus, bevor sie wieder in Klassen- und Fachräume konnten.

Arbeiten an Lüftung lösen Alarm in KGS aus

40 Einsatzkräfte aller sechs Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet waren in insgesamt acht Fahrzeugen ausgerückt. Dies sei bei größeren Objekten, in denen sich viele Menschen aufhalten, Standard. Einige Mitglieder konnten die Anfahrt abbrechen und wieder zum Gerätehaus zurückkehren. Dass die Anlage wegen Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage am Dach ausgelöst hatte, stellte sich erst heraus, als die Feuerwehrmitglieder an Ort und Stelle waren.

Die Feuerwehr stellten die Anlage zurück, teilte Fieguth mit. Der Einsatz war nach knapp 30 Minuten beendet.

Von Tobias Lehmann