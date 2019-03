Arnum

Zwei bisher unbekannte Täter haben sich in Arnum als Handwerker ausgegeben und von einer Seniorin Geld und Schmuck erbeutet. Die Tat geschah am Dienstag gegen 13 Uhr, wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt. Die beiden Männer stellten sich der Seniorin in ihrem Haus an der Straße Im Bergfeld in Arnum als Dachdecker vor und behaupteten, dass ein loser Ziegel unverzüglich repariert werden müsse. Die beiden Diebe hielten sich anschließend rund 45 Minuten in dem Haus auf und erbeuteten den Schmuck der Seniorin. Zudem ließen sie sich 300 Euro für die angebliche Reparatur geben.

Nach Angaben des Opfers seien beide Täter älter als 40 Jahre. Sie sollen eine stämmige Figur haben. Einer der beiden Täter habe zudem einen schwarzen Backenbart, ungewöhnlich schiefe, nach vorne wachsende Zähne und kurze schwarze Haare. Sein Komplize habe eine dicke, gemusterte Winterjacke getragen.

Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55.

Von Tobias Lehmann