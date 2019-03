Arnum/Döhren

Bei zwei Lenkrad-Diebstählen hofft die Polizei weiter auf Hinweise möglicher Zeugen. Nach einem Fall am Sonntag in Arnum hat sich am Dienstag ein weiterer in Döhren ereignet. An der Frankenfeldstraße entwendeten Diebe zwischen Mitternacht und 5 Uhr das Lenkrad aus einem Maserati Levante, ohne den Wagen auf der Grundstückszufahrt zu beschädigen. Die Beamten prüfen, ob es einen Zusammenhang mit der Tat in Arnum gibt.

Unbekannte hatten am Sonntag in der Zeit zwischen 2 und 8 Uhr aus einem an der Straße Im Klampfeld in Arnum abgestellten Masarati das Multifunktions-Lenkrad gestohlen. Das Auto stand auf einer Garageneinfahrt. Bisher ist nicht bekannt, wie die Täter in den unbeschädigten Wagen eindringen konnten, teilte die Polizei mit.

Der Schaden bei beiden Fällen wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Lehmann