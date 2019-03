Arnum

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstag durch einen Aufbruch der Heckklappe in einen verschlossenen Transporter eingedrungen und haben von der Ladefläche einen Werkzeugkoffer und Baumaterialien gestohlen. Die Tat ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 1 und 6.30 Uhr an der Straße An der Landwehr in Arnum. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen melden sich bei dem auch für Hemmingen zuständigen Polizeikommissariat Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 51 70.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Tobias Lehmann