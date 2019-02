Devese

Über ihr eigenes Missgeschick erschreckt haben sich offenbar Diebe in Devese: Wie die Polizei mitteilt, waren bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Straße „Vorm Dorfe“ eingedrungen, deren Tor zu diesem Zeitpunkt unverschlossen war. Dabei schlossen sie sich jedoch offensichtlich versehentlich von innen ein: „Das Tor ließ sich jedenfalls wohl nicht mehr öffnen und klemmte auch bei der Tatortaufnahme“, heißt es im Bericht des Polizeikommissariats Ronnenberg. Die Ermittler vermuten, dass die Diebe daraufhin in Unruhe gerieten, dann eine Seitentür der Garage eintraten und flohen. Mitgenommen haben die Täter nichts.

Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit vom 2. bis 16. Februar. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon (05109) 5170 beim Kommissariat in Ronnenberg zu melden.

Von Johannes Dorndorf