Hemmingen

Die Stadt Hemmingen gibt bekannt, wann und wo sie in der nächsten Woche den Schwerpunkt bei Geschwindigkeitskontrollen mit ihrer neuen Radarpistole setzt. Sie ist seit Oktober 2018 im Einsatz.

Am Montag, 11. Februar, misst sie Temposünder in Wilkenburg. Einen Tag später sind Kontrollen in Hiddestorf vorgesehen sowie am Mittwoch, 13. Februar, in Hemmingen-Westerfeld und am Donnerstag, 14. Februar, in Harkenbleck. Arnum steht am Freitag, 15. Februar, auf dem Plan.

Laut Stadt kann sich der Plan aus organisatorischen Gründen ändern. Die Verwaltung betont, dass „im gesamten Stadtgebiet jederzeit zusätzliche Messungen“ durch die Polizei möglich seien.z

Von Andreas Zimmer