Hemmingen/Pattensen/Gehrden/Springe

Gleich fünf alkoholisierte Autofahrer haben Beamten des Polizeikommissariats Ronnenberg am Dienstag und Mittwoch in Hemmingen und Gehrden kontrolliert. Vier von ihnen waren in Hemmingen unterwegs.

Nach dem Hinweis eines Zeugen überprüften die Beamten am Dienstag um 18.30 Uhr einen 54-jährigen Pattenser im Stadtgebiet Hemmingen. Der Alkomat zeigte 1,22 Promille an. Der Pattenser hatte seinen Wagen allerdings gerade abgestellt und behauptete, dass er erst danach den Alkohol konsumiert habe. Ihm wurden deshalb auf der Wache zwei Blutproben entnommen.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr kontrollierten die Beamten einen 63-Jährigen aus der Springer Ortschaft Völksen auf der Wülfeler Straße in Wilkenburg Der Fahrer habe deutlich „Ausfallerscheinungen“ gezeigt. Der Test ergab einen Wert von 2,42 Promille. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Der Pattenser und der Völksener müssen ebenso wie ein 57-jähriger Gehrdener den Führerschein abgeben. Letzterer hatte bei der Kontrolle am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Gehrden 1,22 Promille. Zudem wird ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Alle drei Fahrer wollten ihre Führerscheine nicht freiwillig abgeben. Sie wurden „gegen deren ausdrücklichen Willen“ beschlagnahmt, teilte die Polizei mit.

Zwei weitere Fahrer dürfen ihre Führerscheine vorerst behalten. Die Beamten hatten am Dienstag gegen 19.50 Uhr auf der Wülfeler Straße einen 53-jährigen Hemminger kontrolliert. Dieser hatte vor Ort einen Promillewert von 0,92. Der Test am stationären Alcomaten auf der Wache in Ronnenberg ergab ein vor Gericht zulässiges Ergebnis von 0,8 Promille.

Ein 48-Jähriger aus dem Springer Stadtteil Lüdersen wurde am Mittwoch gegen 3 Uhr im Stadtgebiet Hemmingen kontrolliert. Bei ihm wurden 1,01 Promille gemessen. Der Alkomat auf der Wache zeigte 0,9 Promille. Gegen diese beiden Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie werden für mindestens einen Monat auf ihren Führerschein verzichten müssen.

Von Tobias Lehmann