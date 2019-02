Arnum

Bei einem Unfall auf der B3 in Arnum ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 19-Jährige wurde von einem Auto erfasst. Am Steuer saß eine Seniorin, die nach Polizeiangaben offenbar die rote Ampel missachtet hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die 19-jährige am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem Fahrrad der Marke Bergamont auf dem Sundernweg in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Kreuzung habe sie bei Rot warten müssen und sei erst dann in Richtung Hoher Holzweg angefahren, als die Ampel auf Grün wechselte. Auf der Kreuzung wurde sie dann von dem Renault Twingo der 71-Jährigen erfasst, die auf der B3 in Richtung Hannover unterwegs war. „Durch die Kollision wurde die 19 Jahre alte Frau auf die Straße geschleudert und schwer verletzt“, teilte ein Polizeisprecher mit. Beide Frauen wohnen im Hemminger Stadtgebiet. Genauere Angaben zu den Stadtteilen wollte die Polizei nicht machen.

Ein Fahrstreifen der B3 wird gesperrt

Die 19-Jährige wurde nach Angaben des Sprechers im Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 71-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme habe ein Fahrstreifen der B 3 in Richtung Hannover bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden müssen. Es sei daher zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf 1700 Euro.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer