Hemmingen-Westerfeld

Auf der Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld kann es ab sofort eng werden. Für die Stadtbahnverlängerung werden Bäume gefällt. Darüber hat die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) die Stadt Hemmingen informiert.

Es handele sich um den Abschnitt von der Saarstraße bis zum Gartenmarkt Glende an der Göttinger Landstraße, also die komplette Strecke vom Ortseingang bis zum Ortsausgang von Hemmingen-Westerfeld entlang der Bundesstraße. Die Arbeiten, für die ein Unternehmen aus Garbsen beauftragt worden sei, beginnen „kurzfristig“ und sollen am Donnerstag, 28. Februar, beendet sein.

Während der Fällungen in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr werden Bereiche der Fahrbahn sowie der Geh- und Radwege gesperrt, so dass der Durchgangsverkehr grundsätzlich weiterhin fließen kann. Dieser Zeitraum sei gewählt worden, um den Berufsverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Mehr zum Thema Stadtbahn lesen Sie hier.

Von Andreas Zimmer