Harkenbleck/Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben im Hemminger Stadtgebiet drei Autos aufgebrochen. An der Straße Katzenwinkel in Harkenbleck und Klewertweg in Hemmingen-Westerfeld haben die Täter jeweils bei einem BMW die automatische Entriegelung überwunden und Navigationsgeräte sowie den Tachometer entwendet.

An der Straße Steinbrink in Harkenbleck wurde bei einem Daimler die Scheibe eingeschlagen und anschließend das Lenkrad samt Airbag ausgebaut und entwendet. Die Schäden liegen laut Polizei jeweils im vierstelligen Bereich. Die Tatzeit grenzt die Polizei auf Montagnachmittag bis Dienstagfrüh ein.

Zeugenhinweise nehmen die Beamten in der Polizeistation Hemmingen unter der Telefonnummer (05101) 85 27 07 entgegen und das für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 51 71 15.

Von Tobias Lehmann