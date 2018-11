Hemmingen

Die Vorstellungsrunde im Rathaus, das Büro einrichten, Passwörter für die Computerprogramme: Gert Rönnau hat für einen neuen Mitarbeiter im Hemminger Rathaus einen fast normalen ersten Arbeitsalltag hinter sich. Aber eben nur fast. Denn der erste Tag endete dann doch besonders: mit der öffentlichen Vorstellung durch Bürgermeister Claus Schacht in der Ratssitzung. Rönnau bekleidet die neue geschaffene Stelle des Wirtschaftsförderers der Stadt Hemmingen. Die Ratsvorsitzende Kerstin Liebelt hieß ihn ebenfalls willkommen und wünschte eine gute Zusammenarbeit.

Der 55-Jährige wohnt im hannoverschen Bezirk Bothfeld-Vahrenheide. Er habe sich, wie er im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte, auf die Stelle in Hemmingen beworben, weil er wieder in die Region zurückkehren wollte, wo er im Studium war. „Hemmingen kenne ich noch aus einer Haushaltsbefragung, während ich in Hannover studiert habe.“ Gebürtig stammt er aus dem Landkreis Verden. Nach Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung unter anderem in Magdeburg und Halle sowie als selbstständiger Berater wohnt er seit anderthalb Jahren in Hannover.

Welche Aufgaben jetzt auf ihn zukommen? Erst einmal wolle er sich einen Überblick verschaffen, sagte Rönnau, wobei es bei der Vorstellung heute im Rathaus in etlichen Gesprächen gleich tiefer in manche Themen gegangen sei. „Die Bestandspflege soll eine große Rolle spielen“, kündigte er an und räumte ein, etwas Anderes sei zurzeit auch gar nicht möglich, ist Hemmingen doch im Hinblick auf die Fläche die kleinste Kommune in der Region Hannover, die – zumindest zurzeit – weder größere freie Gewerbeflächen hat noch konkret plant welche auszuweisen.

Die anderen Aufgaben ergeben sich aus der Stellenausschreibung: Rönnau soll zum Beispiel ein kommunales Wirtschaftsförderungskonzept entwickeln, neue Netzwerke aufbauen sowie Fördertöpfe ausmachen und Zuschüsse beantragen. Mit der neu geschaffenen Stelle möchte die Stadt weitere Unternehmen in die Kommune holen, nicht zuletzt, um ein höheres Gewerbesteueraufkommen zu erzielen. Bislang und weiterhin kümmern sich Bürgermeister Claus Schacht um die Wirtschaftsförderung und zu einem kleinen Teil Thomas Dietmar, Mitarbeiter im Service Liegenschaften.

Von Andreas Zimmer