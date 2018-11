Hemmingen-Westerfeld

Nächtlicher Einsatz im Gewerbepark: Die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld ist am Montag gegen 1.50 Uhr zur Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße gerufen worden. „Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, und der Sicherheitsdienst nahm Rauch in der Küche wahr“, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.

Als die Feuerwehrleute im Haus waren, konnten sie aber keinen Rauch feststellen. Der Brandmelder war in einem nahe gelegenen Zimmer angebracht, doch auch dort war Fehlanzeige. Vorsichtshalber habe die Feuerwehr die Räume mit der Wärmebildkamera abgesucht, doch es sei alles in Ordnung gewesen. So bleibe die genaue Ursache unklar, sagte Fieguth.

Vor der Unterkunft war ein entsprechend der Alarmierung großes Aufgebot: 18 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen, die Polizei mit vier Beamten und zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit zwei Mitarbeitern und einem Fahrzeug. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Von Andreas Zimmer