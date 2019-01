Arnum

Drei Ortsfeuerwehren aus dem Hemminger Stadtgebiet haben am Dienstagnachmittag an einer Übung in Arnum teilgenommen. Sie wurden an den Sundernweg gerufen.

Das Szenario: Dort wurde ein Feuer im ersten Stockwerk eines Wohngebäudes gemeldet, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Der Sundernweg verläuft entlang des Naturschutzgebietes Sundern. Die Übung, an der die Ortsfeuerwehren Arnum, Harkenbleck und Hiddestorf/Ohlendorf teilnahmen, war nach mehr als einer Stunde gegen 19 Uhr beendet.

Von Andreas Zimmer