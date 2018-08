Nachrichten Hemmingen - Ferienpass: Trend geht zum Ganztagsangebot Der Andrang auf das Ferienpassprogramm der Stadt war wieder groß. Die Jugendpflege verzeichnete 1536 Buchungen. Das sind zwar 127 weniger als 2017. Allerdings gab es auch weniger Veranstaltungen.

Mit ihrem selbstgebauten Floss Tatinic stechen die Ferienpasskinder in See - wenn auch nur in den Büntesee neben dem Bad. Quelle: Torsten Lippelt