Hemmingen

Für den Workshop „Energie – Sonne – Wind“ im Hemminger Ferienpassprogramm gibt es noch freie Plätze. Die kleinen Forscher zwischen sieben und zehn Jahren treffen sich am Mittwoch, 4. Juli, im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld. Jeder Teilnehmer zahlt 3 Euro. Von 15 bis 18 Uhr klärt das Büro für Naturetainment mit den Kindern unter anderem Fragen wie „Warum sind Windräder so hoch?“ und „Woher kommt eigentlich Licht?“.

Auch für den Nachmittag „Tapas des Orients: Leckere Meze“ am Freitag, 6. Juli, gibt es noch Restplätze. Die Neun- bis 13-Jährigen gestalten in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr in den Kinder- und Jugendräumen Arnum ein Büfett mit kleinen orientalischen Leckerbissen. Der Teilnehmerbeitrag für dieses Angebot der Jugendpflege beläuft sich auf 3 Euro.

Wer an der Fledermaustour am Freitag, 6. Juli, teilnehmen möchte, sollte sich schnell anmelden. Die Tiere können zum Beispiel am Strandbadsee in Hemmingen-Westerfeld beobachtet werden. Das Büro für Naturetainment und die Stadtjugendpflege helfen sie zu entdecken. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren treffen sich um 21 Uhr am Parkplatz am Strandbad. Für die abendliche Tour sind etwa zwei Stunden eingeplant. Jeder Teilnehmer zahlt 6 Euro.

Anmeldungen zu allen Angeboten sind im Internet auf jugendpflege-hemmingen.de möglich. Wer noch keinen Ferienpass hat: Er kostet 2 Euro und ist erhältlich im Rathaus, im Jugend-Kultur-Haus sowie in den Kinder- und Jugendräumen, aber auch im Strandbad und im Arnumer Freibad.

Von Andreas Zimmer