Hemmingen-Westerfeld

Nach einem versuchten Einbruch bei der KGS in Hemmingen sucht die Polizei Zeugen. Entdeckt und angezeigt wurde die Tat am Sonnabend gegen 21.45 Uhr. Der oder die Täter hatten versucht, die Scheibe des Medienraumes einzuwerfen. Das äußere Glas war tatsächlich zersplittert, doch in das Gebäude konnte so niemand gelangen.

Wer nähere Angaben zu der Tat machen kann, die sich nach Schulschluss zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend ereignet haben soll, möge die Polizei in Ronnenberg verständigen unter Telefon (05109) 5170.

Von Astrid Köhler