Hannover

Am Sonnabendnachmittag ist in der Hemminger Dorfstraße ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Vier Ortsfeuerwehren aus Hemmingen, Wilkenburg, Devese und Arnum wurden gegen kurz vor 17 Uhr in die Dorfstraße gerufen. „Nach derzeitigem Stand ist das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen und ist auf den Dachstuhl übergesprungen“, sagt Sebastian Hillert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingen. Als das Feuer ausbrach, hielten sich keine Personen im Haus auf.

Der Einsatz im ausgebauten Dachstuhl gestaltete sich schwierig: „Hinter den Rigipsplatten hatten sich Glutnester gebildet“, sagt Hillert. Um das Feuer vollständig zu löschen, musste das Material zunächst weggeschafft werden. Ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude konnte verhindert werden. Über die Höhe des Schadens gibt es derzeit noch keine Informationen.

Von man