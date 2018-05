Hemmingen-Westerfeld

Die Person kam einem Anwohner verdächtig vor: Mit einer Taschenlampe leuchtete sie in ein Fahrzeug an der Straße Grevenbleck in Hemmingen-Westerfeld. Was sie in der Hand hielt, war offenbar eine Metallstange. Der Anwohner benachrichtigte die Polizei.

Mit einem Hubschrauber machte sie sich Mittwochnacht gegen 4.15 Uhr auf die Suche. Die Fahndung nach der dunkel gekleideten Person mit Rucksack und Mütze verlief jedoch erfolglos.

Nach Polizeiangaben wurden in jener Nacht zwei Autos in Hemmingen-Westerfeld auf bislang unbekannte Weise geöffnet: ein VW Tiguan am Grevenbleck und ein VW Caddy am benachbarten Fuchsbachweg. Aus beiden wurden die fest installierten Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen. Beim Tiguan gehörte noch die Tachoeinheit zur Beute.

Den Schaden gibt die Polizei mit insgesamt bis zu 3000 Euro an. Mögliche Zeugen sollen sich im Kommissariat in Ronnenberg melden, Telefon (05109) 517115.

Von Andreas Zimmer