Arnum

Dreister Diebstahl an der B3 in Arnum: Das Solarmodul einer Straßenleuchte ist entwendet worden. Bei der Laterne ist oben nur noch der Träger zu sehen. Die Stadt Hemmingen, der die Laterne gehört, hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das teilte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff am Montag mit.

An der Spitze der Laterne ist nur noch der Träger zu sehen. Quelle: Stadt Hemmingen

Das Modul sei offenbar in der Zeit von Sonnabend, 28. Juli, bis Montag, 30. Juli, gestohlen worden. Die Solarlaterne ist eine von dreien, die im Juni 2017 bei einem Modellprojekt am Radweg entlang der Bundesstraße am Ortsausgang von Arnum in Richtung Hemmingen-Westerfeld aufgestellt worden ist. „Sie sind, durch jeweils ein Solarmodul, unabhängig von der Stromversorgung und werden über einen Akku betrieben, der ebenfalls gestohlen wurde“, erläuterte Steinhoff.

Die Verwaltung bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei zu melden oder in der städtischen Tiefbauabteilung. Diese ist unter der Rufnummer (0511) 4103147 oder 4103141 zu erreichen.

So sehen die Solarlaternen an der B3 mit Modul aus. Quelle: Andreas Zimmer

Von Andreas Zimmer