Arnum

Diebe haben am Wochenende eine Garage in Arnum leergeräumt. Sie stahlen Fahrräder, einen Satz Autoreifen und einen Kinderwagen. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die freistehende Garage gehört zu einem Einfamilienhaus am Söseweg am Ortsrand in Richtung Harkenbleck. Unbekannte hebelten sie in der Zeit von Sonnabend, 15 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, auf.

„Aufgrund des Umfanges an Diebesgut und der ungewöhnlichen Zusammenstellung hofft die Polizei auf Zeugenhinweise“, teilte ein Sprecher mit. Mögliche Zeugen werden gebeten sich in der Hemminger Polizeistation unter der Telefonnummer (05101) 852707 zu melden oder an das Kommissariat in Ronnenberg. Es ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer