Hemmingen-Westerfeld

Alle sechs Ortsfeuerwehren fuhren am Dienstag gegen 10.35 Uhr zur Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm ausgelöst. Beim Erkunden des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte jedoch keine Rauchentwicklung feststellen. Der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert vermutet, dass die Anlage durch Staub von den dort zurzeit laufenden Bauarbeiten ausgelöst wurde. „Wir waren froh, dass wir bei einer Außentemperatur von 30 Grad lediglich die Meldeanlage zurückstellen mussten“, sagt Hillert. Die 46 Ehrenamtlichen aus den Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg konnten in ihren neun Einsatzfahrzeugen nach rund 30 Minuten wieder in die Gerätehäuser zurückkehren.

Von Tobias Lehmann