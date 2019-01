Hemmingen-Westerfeld

Vielerorts müssen Anwohner in Hemmingen-Westerfeld in den nächsten Wochen woanders parken. Die Stadt Hemmingen wird wegen Baumpflegearbeiten mehrere Abschnitte mit Parkplätzen sperren. Die Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig aus den entsprechenden Bereichen zu entfernen, damit die Arbeiten ohne Verzögerungen abgeschlossen werden können. Parkverstöße werden geahndet. In Einzelfällen können die Autos auch kostenpflichtig abgeschleppt werden. Die Stadt will versuchen, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.

Die Parkverbote gelten jeweils ab 8 Uhr von Montag bis Donnerstag, 21. bis 24. Januar, für die Straßen Im Dorffeld, Berliner Straße, die Nordhälfte der Sundernstraße und Wiedholz sowie von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. Februar, für die Südhälfte der Sundernstraße und die Yvetotstraße. Die Zeiten für das Parkverbot sind an den entsprechenden Abschnitten ausgeschildert.

Von Tobias Lehmann