Arnum

Ein Schaden von fast 5000 Euro ist in Arnum entstanden, als ein Unbekannter einen BMW aufgebrochen hat. Er stahl die fest eingebaute Navigationseinheit samt Kontrollbildschirm und Steuerung.

Wie der Täter ins Fahrzeuginnere gelangte, ist nach Angaben der Polizei unklar. Der Wagen war in der Nacht zu Mittwoch am Gebrüder-Grimm-Weg im Süden der Ortschaft geparkt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 5170 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer