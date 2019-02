Devese/Hemmingen-Westerfeld

Die in hochwertigen Autos verbaute Technik ist bei Dieben beliebt, und auch am Wochenende haben sie wieder in Hemmingen zugeschlagen. In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte zwei BMW auf.

Aus einem an der Max-Planck-Straße in Devese geparkten Wagen bauten sie das Mediasystem mitsamt dem Naviationsgerät aus. Bei einem zweiten BMW, der in Hemmningen-Westerfeld an der Saarstraße stand, entwendeten sie das Lenkrad mitsamt der darin enthaltenen Technik.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon (05109) 5170.

Von Astrid Köhler