Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Zeit zwischen 3.30 und 6 Uhr drei Autos aufgebrochen. Zwei standen am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld und eines am Pattenser Feldweg in Arnum.

Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten „wahllos Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren“, teilt das auch für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg mit. Dazu zählten Lebensmittel, Kleidungsstücke, kleine Koffer und Ordner. In Hemmingen-Westerfeld handelte es sich um einen Audi und Chevrolet und in Arnum um einen Audi.

Zeugen melden sich im Kommissariat unter Telefon (05109) 51 71 15 oder bei der Polizeistation Hemmingen unter der Rufnummer (05101) 85 27 07.

Von Tobias Lehmann