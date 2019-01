Hemmingen-Westerfeld

Die zwei maskierten Männer, die am Montagmittag eine 92-Jährige in Hemmingen-Westerfeld überfallen haben, sind weiterhin flüchtig. Hinweise aus der Bevölkerung seien bisher nicht eingegangen, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Nähere Angaben, was sich in dem Einfamilienhaus an der Straße Börie abgespielt hat, wollte die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen. Die beiden Männer klingelten gegen 11.30 Uhr an der Haustür, bedrohten die Seniorin mit einem Messer und flüchteten, nachdem die Frau das verlangte Geld ausgehändigt hatte. Die 92-Jährige erlitt einen Schock.

Hinweise nimmt weiterhin der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen. Er ist unter der Telefonnummer (0511) 1095555 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer