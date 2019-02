Arnum

Ein brennendes Heizkissen hat am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Landwehr in Arnum ( Hemmingen) für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Die Ortsfeuerwehr Arnum war kurz nach 12.30 Uhr alarmiert worden. Gemeldet wurde zunächst ein Küchenbrand.

In der betreffenden Wohnung war niemand daheim, eine Nachbarin verfügte jedoch über einen Schlüssel und ließ die Brandbekämpfer rein. Die Einsatzkräfte fanden in der Spüle ein brennendes Heizkissen. Die Flammen waren rasch unter Kontrolle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Von bm