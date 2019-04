Gehrden

Die Konzertserie „ Weltklassik am Klavier“ wird mit einer vielversprechenden deutschen Nachwuchskünstlerin fortgesetzt. AmSonntag, 14. April, ist um 17.15 Uhr die Pianistin Sina Kloke im Bürgersaal des Gehrdener Rathauses zu Gast. In ihrem Programm vereint sie Stücke der drei Komponisten Clara Schumann, Johannes Brahms und Claude Debussy. Der Eintritt kostet 20 Euro (Studenten: 15 Euro), für Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei.

Die mehrfach ausgezeichnete Kloke gab Anfang April gerade ihr Debüt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Mit ihrem Programm „Siedend heiß und eisig kalt – Charakterstücke und Miniaturen!“ zaubert sie mit Werken von Debussy, Brahms und Schumann „einen ganz Gefühlskosmos“ auf die 88 Tasten des Flügels. Regelmäßig gastiert sie bei renommierten Festivals und in internationalen Musikzentren. Zu aktuellen Höhepunkten zählen ihr Debüt in der Carnegie Hall New York sowie beim Moritzburg Festival. Anfang der Saison 2018/19 erschien ihr Album „Enescu Piano Works“.

Clara Schumann war eine der bedeutendsten Musikerinnen ihrer Zeit. Doch als Komponistin wurde sie lange Zeit unterschätzt. 2019 jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. Auch die intensive Freundschaft der herausragenden Pianistin zu Johannes Brahms trug dazu bei, dass Schumann der Nachwelt in Erinnerung blieb. Debussy war zu Lebzeiten darum bemüht, von den traditionellen musikalischen Formen abzurücken, er beschäftigte sich dazu intensiv mit traditioneller Musik außereuropäischer Kulturkreise. Besonders die arabische Musik, die 1889 mit der Weltausstellung nach Paris kam, hatte großen Einfluss auf ihn.

Von Björn Franz