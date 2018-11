Gehrden

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Gehrden öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Gehrden

Freitag, 14. Dezember 2018, von 16 bis 21 Uhr. Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Dezember 2018, von 14 bis 21 Uhr.

An drei Tagen präsentiert sich der Weihnachtsmarkt als festlich geschmücktes Hüttendorf. Für das leibliche Wohl wird ausreichend und abwechslungsreich gesorgt. Die Kunsthandwerker bieten Seifen, Filz und Wollsachen, Laternen und Holzspielzeug an. Auf der Bühne des Marktplatzes gibt es an allen Tagen Musik

Everloh: Weihnachtsmarkt auf dem Hof Reverey

Sonnabend, 15. Dezember 201, von 11 bis 18 Uhr.

Stimmungsvoller und gut besuchter Weihnachtsmarkt auf dem Hof und in der Scheune der Familie Reverey, Harenberger Straße 16. Auf dem Programm stehen Kunsthandwerk, Aktionen für Kinder und Musik.

Weihnachtsmarkt mit Streetfood auf dem Gut Erichshof

Sonnabend, 15. Dezember 2018, von 12 bis 20.30 Uhr. Sonntag, 16. Dezember 2018, von 12 bis 18 Uhr.

Beim ersten Streetfood-Weihnachtsmarkt auf dem Gut Erichshof ist für jeden etwas dabei: von handgemachten Burgern über Spanferkel bis hin zu Craftbeer, selbstgemachter Limonade und weißem Glühwein. In der Designscheune findet man außerdem tolle, handgemachte Weihnachtspräsente für die Familie und kleine Wichtelgeschenke für die beste Freundin. Während die Eltern auf dem Markt stöbern, können die Kinder in der Strohburg toben oder einer Märchenerzählerin lauschen. Ein Tagesticket kostet 3 Euro, ein Wochenendticket 5 Euro. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt.

Weihnachtsmarkt auf dem Hof Hundertmark

Sonnabend, 8. Dezember 2018, und Sonntag, 9. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Auf dem Hof Hundertmark machen geschmückte Hütten und Weihnachtsmusik Lust auf die Feiertage. Wer noch auf der Suche nach Geschenken ist, kann hier einige selbstgemachte Dinge wie Dekoartikel aus Holz oder Schlüsselanhänger finden.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Anna Beckmann und Carina Bahl