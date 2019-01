Wärmeverlust am Gebäude sichtbar machen

Nachrichten Lemmie/ Leveste - Wärmeverlust am Gebäude sichtbar machen In den Gebäuden der Kindertagesstätten Lemmie und Leveste wurde der Wärmeverlust ermittelt. Die Aktion „Stromsparen in Kitas“ wurde von der Klimaschutzmanagerin Kira Janotta initiiert.

Sylvia Just (von links), Jan Garberding, Marco Sobirey und Kira Janotta schauen sich das Wärmebild der Kindertagesstätte in Lemmie an. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig