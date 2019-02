Achim Köller ist Jugendtrainer der SG Everloh/Ditterke. In der Winterzeit muss er das Fußballtraining improvisieren, weil es an geeigneten Trainingsmöglichkeiten in Gehrden fehlt. Unter anderem hat das aus seiner Sicht mit der Vergabepraxis des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage zu tun.