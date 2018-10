Gehrden

Unser Mitarbeiter Finn Bachmann hat sich von Regen und Wind nicht abschrecken lassen. Mit seiner Kamera hat er sich in Gehrden auf die Suche nach den schönsten Seiten des Herbstes gemacht – und ist reihenweise fündig geworden. Sei es auf dem Gehrdener Berg, im Von-Reden-Park oder auch in der Innenstadt, überall hat er Belege dafür gefunden, dass man auch jetzt die wunderschöne Landschaft im Calenberger Land genießen kann. Schauen Sie selbst!

Im Herbst ist nicht nur der Von-Reden-Park mit seinen verwinkelten Pfaden, majestätischen Bäumen und idyllischen Plätzen einen Besuch wert. Die Herbstzeit zieht den gesamten Gehrdener Berg in ihren Bann. So ist der Blick über das Calenberger Land auf den Deister in dieser Zeit schöner denn je. Und auch die Fußgängerzone zeigt sich von ihrer besten Seite. Das Schimmern des Sonnenlichtes durch die Baumkronen im Herzen Gehrdens taucht die herbstliche Szenerie in ein angenehm warmes Licht. Gehrdens Landschaften laden aktuell noch mehr als sonst zum Schlendern und Staunen ein.

Natürlich gibt es noch viel mehr schöne Ecken in Gehrden und dem restlichen Calenberger Land. Haben auch Sie tolle Fotos gemacht und würden Sie gerne unserer Bildergalerie hinzufügen? Dann schicken Sie und die Schnappschüsse gerne einfach unter dem Stichwort „Herbstfoto“ mit Angabe Ihres Namens an sued@haz.de. Wir freuen uns auf viele tolle Bilder!

Von Finn Bachmann