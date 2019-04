Gehrden

Wenn die ersten Narzissen ihre Blüten öffnen, ist der Frühling nicht mehr weit. Und sie sollten auch das Frühjahr und die Osterzeit in der Kleingartenkolonie Schüttewiese ankündigen. Doch daraus wird nicht. Unbekannte haben am Haupteingang gleich zwei Blumenbeete des Vereins, auf denen die gelben Narzissen blühten, im wahrsten Sinne des Wortes leer geräumt.

Bernd Hoyer und die Mitglieder der Kleingartenkolonie sind verärgert. Das sei auch kein blinder Vandalismus gewesen, sondern „die mehr als 100 Narzissen sind fachgerecht abgeschnitten worden“, berichtet Hoyer. Auch in einem Schrebergarten in der Nähe des Haupteingangs sind Osterglocken in der gleichen Art und Weise abgeknipst worden. Zwar seien es die Kleingärtner schon fast gewohnt, dass in ihrer Kolonie „gewildert“ werde, doch dieses Mal sei das Vorgehen professionell. „Wir sind extrem sauer und traurig“, sagt Hoyer. Der Verein hat auch Anzeige bei der Polizei gestellt.

Von Dirk Wirausky