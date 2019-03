Redderse

Es war nur eine Übung, aber sie wurde behandelt wie ein Ernstfall. Am Dienstagabend heulten gegen 19.20 Uhr in Redderse und den weiteren Ortschaften des Löschbereich Süd, Leveste und Lemmie, die Sirenen. Gemeldet war eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus mit angrenzendem Wirtschaftsgebäude an der Wiesenstraße in Redderse.

Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte wurden vor Ort in drei Abschnitte eingeteilt. Für die Ortsfeuerwehr Redderse unter Leitung von Gruppenführer Tammo Krüger standen das Auffinden von drei vermissten Personen in dem stark verrauchtem Gebäude sowie die Brandbekämpfung im und am Wohngebäude auf der Tagesordnung. Die Einsatzkräfte aus Lemmie mussten sich im Wirtschaftsgebäude um eine eingeklemmte und eine vermisste Person sowie ebenfalls um die Brandbekämpfung kümmern. Für die Ortsfeuerwehr Leveste galt es auf der Rückseite des Grundstücks erst einmal eine Mauer zu überwinden, um so an die Rückseite des Gebäudes zu gelangen. Von dort ging es unter anderem über die Steckleiter auf einen Anbau und in die erste Etage zur Menschenrettung und Brandbekämpfung.

Fenster und Türen müssen erst geöffnet werden

Erschwerend für die Einsatzkräfte war, dass alle Türen und Fenster im und am Gebäude verschlossen waren und vor der Suche nach den vermissten Personen erst gewaltsam geöffnet werden mussten. Ungewöhnlich war aber auch, dass es bauartbedingt keinen Sichtkontakt vom vorderen zum hinteren Grundstücksteil gab und somit auch kein Austausch von Einsatzkräften und Material möglich war. Im Verlauf der Übung wurden dann noch ein Notfall simuliert, bei dem es darum ging, einen im Gebäude vermissten Atemschutztrupp schnellstens aufzufinden und aus der Gefahrenzone zu bringen.

55 Einsatzkräfte aus Redderse, Lemmie und Leveste proben in der Dunkelheit den Ernstfall. Quelle: Feuerwehr Redderse

Nach Übungsende gegen 21 Uhr wurde eine durchweg positive Manöverkritik gehalten. „Es gab aber auch einige kleine Probleme, die jetzt in die weitere Ausbildung einfließen können“, sagte Redderses Ortsbrandmeister Jürgen Weiberg. Unter anderem habe es Schwierigkeiten bei der Kommunikation über Funk gegeben. Schlimm sei das nicht. „Solche Übungen sind da, um Fehlerquellen zu finden und sie abzustellen“, betonte Weiberg.

Ein großes Lob bekam das Team der Übungsausarbeitung, bestehend aus Mitgliedern aller drei Ortsfeuerwehren, sowie die Familie Theuerkauf für die Bereitstellung der Gebäude. Und das Gebäude war ein Glücksfall für die Feuerwehren. Das leerstehende Haus soll demnächst abgerissen werden. „Die Möglichkeit in einem Gebäude zu üben, haben wir selten“, sagte Weiberg. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Redderse, Lemmie und Leveste mit 55 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen.

Von Dirk Wirausky