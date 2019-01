Nachrichten Gehrden/Ronnenberg - Keine Müllabfuhr: Bürgermeister kritisieren Remondis Weil die Entsorgungsfirma Remondis nach Weihnachten und nach Neujahr die gelben Säcke in Gehrden und in Ronnenberg nicht wie angekündigt abgeholt hat, haben Cord Mittendorf und Stephanie Harms einen gemeinsamen Beschwerdebrief geschrieben.

In der Woche nach Neujahr stapeln sich in Ronnenberg und Gehrden an den Straßenrändern die gelben Säcke. Quelle: Archiv