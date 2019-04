Ronnenberg/Gehrden

Die Polizei hat am Wochenende zahlreiche Raser in Ronnenberg und Gehrden erwischt. Insgesamt sieben Stunden lang haben die Beamten am Freitag und am Sonnabend geblitzt und dabei 49 Autofahrer erwischt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben.

Die Beamten positionierten sich zu unterschiedlichen Tageszeiten in Ronnenberg an der B217, an der Kreisstraße zwischen Gehrden und Lemmie sowie an der Harenberger Straße in Everloh. Mit der höchsten Geschwindigkeit fuhr ein 26-jähriger Hannoveraner. Er war mit seinem VW innerorts auf der B217 nach Toleranzabzug mit 82 Kilometer pro Stunde unterwegs. Ihm drohen ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Von Lisa Malecha