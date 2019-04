Gehrden

Weltklassik am Klavier mit Sina Kloke: Die mehrfach ausgezeichnete deutsche Pianistin können Musikliebhaber am Sonntag, 14. April, hautnah und live im Bürgersaal des Rathauses erleben. Kloke, die gerade ihr großartiges Debüt in der Elbphilharmonie gab, ist mit ihrem Programm „Siedend heiß und eisig kalt – Charakterstücke und Miniaturen“ zu hören. Sie spielt Werke von Debussy, Brahms und Clara Schumann.

Geschätzt für feinsinniges Klanggespür und beachtliche Virtuosität gilt Sina Kloke als äußerst vielversprechende deutsche Nachwuchskünstlerin. Die Presse lobt ihr farbiges Spiel für Intensität und Noblesse und sieht das musikalische Talent der Pianistin bereits im Begriff die Tradition der großen Interpreten fortzusetzen. „Sie ist jung, abenteuerlustig und ein bisschen frech. Noch wichtiger ist, sie kann verdammt gut spielen“, schreibt das Niewue Muze Magazine.

Die in Detmold geborene Pianistin studierte zuletzt bei Professor Pavel Gililov ( Hochschule für Musik Köln) sowie bei Proessor Matti Raekallio (The Julliard School). Zusätzliche Impulse erhielt sie von Karl-Heinz Kämmerling, Dimitri Bashkirov, Emanuel Ax und Paul Badura-Skoda.

Regelmäßig gastiert sie bei renommierten Festivals und in internationalen Musikzentren. Zu aktuellen Höhepunkten zählen ihr Debüt in der Carnegie Hall New York sowie beim Moritzburg Festival. Anfang der Saison 2018/19 erschien ihr Album „Enescu Piano Works" beim Label MDG. Die Kritiker loben das Werk in höchsten Tönen. „Eine hervorragende CD mit einer hinreißenden Interpretation“, schriebt beispielsweise das Pizzicato Magazin. Und die Süddeutsche Zeitung bezeichnet die CD als „exakt, spontan, instinktsicher und fein gleichermaßen".

Das Konzert beginnt um 17.15 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro, Studenten zahlen 15 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Platzreservierungen sind unter der Telefonnummer (0211) 9365090 oder per Mail an info@weltklassik.de möglich.

Von Dirk Wirausky