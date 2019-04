Gehrden

Die Formel ist eigentlich denkbar einfach: Reaktionsweg plus Bremsweg gleich Anhalteweg. Und trotzdem waren die meisten Jungen und Mädchen der Klasse 5b überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Bremsweg so lang ist“, sagte die zehnjährige Ezgi nach dem Praxistest. Tessa stimmte ihrer Mitschülerin zu. „Ich habe die Geschwindigkeit im Auto gar nicht so hoch empfunden, aber der anschließend Bremsweg war heftig“, erzählte die Elfjährige. Sie hatte sogar die Sorge, dass der Airbag auslöst. Und auch der elfjährige Julian hätte nicht gedacht, dass nach einem Stop der Wagen noch ein „ziemliches Stück“ rollt.

28 Jungen und Mädchen der 5B haben das richtige Verhalten im Straßenverkehr gelernt. Quelle: Dirk Wirausky

Ezgi, Tessa und Julian zählten zu jenen Fünftklässlern, die mit dem ADAC-Verkehrssicherheitstrainer Detlef Gigga im Auto mitfahren durften und eine Vollbremsung quasi live miterleben konnten. „Da habt ihr gemerkt, wie schnell ihr im Gurt hängt“, sagte Gigga anschließend. Gleichzeitig warnte er: „Lasst nichts ungesichert im Auto herumliegen; das fliegt sonst bei solch einem Bremsmanöver durch den Fahrzeuginnenraum.“

ADAC-Verkehrssicherheitstrainer Detlef Gigga erklärt den Fünftklässlern das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Quelle: Dirk Wirausky

Fünft- und Sechsklässler werden geschult

„Achtung Auto“ hieß die Aktion, bei mehr als 200 Fünft- und Sechstklässler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) an drei Tagen geschult wurden. Themen waren Demonstration eines Anhaltewegs, Ablenkung durch digitale Medien oder das Erleben einer Vollbremsung. Durch verschiedene Übungen und Reaktionstests lernten die Schüler, wie lang ein Bremsweg ist; zudem wurde ihnen das richtige Verhalten im Auto erklärt. So sei es wichtig, sich richtig anzuschnallen, und dass laut Straßenverkehrsordnung Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 Meter sind, auf einem Kindersitz Platz nehmen müssen.

Reaktionstest: Die Kinder laufen los und versuchen, auf ein Signal hin sofort stehen zu bleiben. Quelle: Dirk Wirausky

Bei den 28 Schülern der 5B kam das Verkehrssicherheitstraining gut an. „Ich weiß jetzt auch, wie schnell man als Radfahrer und Fußgänger abgelenkt ist, wenn man sich mit seinem Handy beschäftigt oder Musik hört“, sagte beispielsweise die zwölfjährige Stella. Und Jonas haben die beiden Unterrichtsstunde auf einem Straßenabschnitt Am Spehrteich noch einmal verdeutlicht, wie vorsichtig er auf der Straße sein muss. Verkehrserziehung ist dem MCG wichtig. „Jeder Jahrgang soll zu diesem Thema machen“, sagte die neue Mobilitätsbeauftragte Kathrin Geisemeyer.

Von Dirk Wirausky